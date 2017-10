Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Nach Angaben der Polizei ist in der Nacht zum Samstag ein unbekannter Autofahrer in der Hindenburgstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug hat sich anschließend an einer Hauswand verkeilt. Als die Polizei gegen 03.30 Uhr am Unfallort eintraf, waren keine Personen vor Ort. Offenbar ergriff der Fahrer die Flucht. Da zunächst eine größere Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach dem Fahrer gesucht. Der Fahrer konnte nicht aufgefunden werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallverursachers aufgenommen. Das ältere Fahrzeug wurde total beschädigt und von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.