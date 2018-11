Anzeige

Aichtal (pol) Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand eines Autos am späten Donnerstagabend auf der Stuttgarter Straße. Ein 48-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem Wagen auf der B 312 aus Richtung Stuttgart kommend unterwegs, als plötzlich die Motorwarnleuchte aufleuchtete. Im Rückspiegel von seinem Fahrzeug sah er Funkenflug. Er hielt an der Ausfahrt Aich an und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, brannte der Wagen komplett aus. Ein Abschleppdienst versorgte das Fahrzeug im Anschluss. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.