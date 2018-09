Anzeige

Kirchheim (pol)Noch unklar ist der Polizei der genaue Hergang eines Unfalls, bei dem am Mittwochmittag in Kirchheim drei Radfahrer, darunter zwei Kinder, verletzt worden sind. Laut Bericht war ein 65 Jahre alter Pedelec-Fahrer kurz nach 13.30 Uhr auf dem Verbindungsradweg von Ötlingen nach Kirchheim unterwegs, als ihm zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren auf ihren Mountainbikes entgegenkamen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Zwölfjährigen und dem Pedelec-Fahrer, worauf beide zu Boden stürzten. Hierbei wurde auch das jüngere Kind die Kollision verwickelt und kam ebenfalls zu Fall. Während sich der 65-Jährige und der elf Jahre alte Junge leicht verletzten, musste der Zwölfjährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, berichtet die Polizei weiter.