Kirchheim/Teck (pol)Zur Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin ist es am Mittwochnachmittag in der Dettinger Straße gekommen. Gegen 15.45 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer zwischen zwei Anwesen in die Dettinger Straße einfahren und übersah dabei eine von rechts kommende 54 Jahre alte Radlerin. Die Frau kam, wie die Polizei schreibt, dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Glück hatte ein vierjähriges Kind, das in einem Anhänger hinter dem Fahrrad saß. Es blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.