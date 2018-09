Anzeige

Oberboihingen (pol)Mit schweren Kopfverletzungen ist eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin laut Polizei nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Nürtinger Straße vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 9.40 Uhr parkte der 57 Jahre alte Fahrer eines Kastenwagens vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts aus und übersah dabei die hinter ihm vorbeifahrende Frau, wie die Polizei mitteilt. Als Folge einer Streifkollision verlor die 41-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, die Herrschaft über ihr Fahrrad und stürzte.