Esslingen (pol)Ein 62-Jähriger ist am Dienstagmittag auf der Krämerstraße offenbar zu unaufmerksam unterwegs gewesen. Als der Mann nach Polizeiangaben gegen zwölf Uhr mit seinem Wagen nach rechts in die Sirnauer Straße abbiegen wollte, übersah er eine von rechts kommende 42-jährige Fahrradfahrerin, die nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und in der Folge mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Die durch den Unfall leicht verletzte Radlerin wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden blieb mit etwa 100 Euro überschaubar.