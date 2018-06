Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Eine 33-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Sturz in Oberaichen schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Mit ihrem Mountainbike war sie gegen 18.45 Uhr auf der abschüssigen Rohrer Straße unterwegs und verlor aus noch unklarer Ursache bei hoher Geschwindigkeit die Herrschaft über ihr Rad. Die Frau überschlug sich und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde sie von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.