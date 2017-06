Kirchheim (pol) - Eine blutende Kopfverletzung hat sich eine Radfahrerin am Freitagmittag bei einem Sturz vom Rad zugezogen. Die 49-Jährige war ohne Schutzhelm fahrend gegen 12.30 Uhr auf der Lindorfer Straße abwärts in Richtung Ötlingen unterwegs. Auf Höhe der Lessingstraße kam sie aus unbekannten Gründen plötzlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Verletzte wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt und zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad entstand nur geringer Schaden

