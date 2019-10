Plochingen (pol) Am frühen Sonntag gegen 00.45 Uhr ist es in der Esslinger Straße in Plochingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 15 -jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Er befuhr die Esslinger Straße aus Richtung Altbach kommend und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt unter anderem eine Kopfverletzung, so dass er durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen wurde.