Dettingen/Teck (pol) Schwere Verletzungen hat sich am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Teckstraße zugezogen, als er mit einer unachtsam geöffneten Autotür zusammenstieß. Verursacht wurde die Kollision laut Polizeibericht von dem 51 Jahre alten Fahrer eines am Straßenrand geparkten VW Busses, der beim Aussteigen nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet hatte. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro.