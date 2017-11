Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 47-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden ist, sucht das Polizeirevier Kirchheim/Teck unter der Telefonnummer: 07021/5010. Der Unfall ereignete sich, nach Polizeiangaben, bereits am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr auf Höhe der Volksbank in der Stuttgarter Straße, als ein weißer Transporter beim Einfahren auf die Stuttgarter Straße den Radfahrer erfasste. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern und ohne seine erforderlichen Daten zu hinterlassen, entfernte sich der Fahrer in Richtung Wendlingen. Der Fahrradfahrer erlitt eine Fraktur des Unterarmes sowie diverse Prellungen. Der Unfall wurde erst am 17.11.2017 bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zum flüchtenden Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter handeln soll.