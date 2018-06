Anzeige

Esslingen (pol)Mit einem Mountainbike ist ein 56 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen zu Fall gekommen und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Laut Polizeibericht war der Radfahrer gegen 7.45 Uhr auf einem Schotterweg von der Parksiedlung kommend in Richtung Klosterallee unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in die Klosterallee verlor er aus bislang noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrrad und kam zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.