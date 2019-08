Kirchheim/Teck (pol) Ein im Gleis liegendes Fahrrad hat den Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S1 am Freitagmorgen (02.08.2019) gegen 1:40 Uhr im Haltepunkt Kirchheim/Teck-Ötlingen zu einer Schnellbremsung gezwungen. Der Lokführer des mit etwa 60 km/h herannahenden Zuges in Richtung Kirchheim erkannte das Hindernis im Gleis und leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Ein Überfahren des Fahrrades konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Die betroffene S-Bahn wurde durch den Vorfall nicht beschädigt. Zudem konnten die im Zug befindlichen Reisenden ihre Weiterfahrt kurze Zeit später unverletzt fortsetzen. Wer das Fahrrad ins Gleisbett gelegt hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.