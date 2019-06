Ostfildern-Ruit (pol)Den Geschädigten einer Körperverletzung und Bedrohung sucht die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend, zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr, in der Stadtbahn der Linie U 7 in Richtung Nellingen ereignet hat.

Der noch unbekannte Fahrgast soll, wie die Polizei berichtet, von einem 44-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und mit einer Gehhilfe geschlagen worden sein. Der Fahrgast hatte zuvor den Verdächtigen angesprochen, weil dieser in der Bahn rauchte.

Der unter Alkoholeinfluss stehende und aggressive Beschuldigte musste von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte der 44-Jährige die Beamten mehrfach. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Der noch unbekannte Fahrgast, der sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort befand, wird gebeten, sich unter Tel. 0711/70913 zu melden.