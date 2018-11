Anzeige

Filderstadt (pol)Ein 49-Jähriger war mit seiner Mercedes C-Klasse um 8.30 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Echterdinger Straße unterwegs. Auf Höhe des Busbahnhofs wollte ein vorausfahrender Autofahrer nach links abbiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs stehenbleiben. Der Mercedes-Fahrer fuhr daraufhin rechts an dem wartenden Auto vorbei und zog auf die Busspur. Ein von hinten kommender 24 Jahre alter Busfahrer der Linie 35 musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Zwei Frauen im Alter von 66 und 59 Jahren stürzten in dem Linienbus zu Boden beziehungsweise gegen eine Haltestange. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, konnte aber von dem Busfahrer eingeholt und an der nächsten Ampel auf den Vorfall aufmerksam gemacht werden. Die beiden verletzten Frauen mussten vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei berichtet.