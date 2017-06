Esslingen (pol) - Auf dem Rückweg von der Schule ist ein 11-jähriger Junge vom

Fahrrad gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt.

Vorschriftsmäßig mit Helm, fuhr der Junge am Freitagmittag,

auf der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Innenstadt.

Beim Einbiegen nach rechts in die Katharinenstraße kam ihm ein Pkw VW

Golf auf seiner Fahrzeugseite entgegen, welcher die Kurve schnitt. Um

einen Zusammenprall zu vermeiden, sprang er vom Fahrrad und verletzte

sich beim Aufprall auf den Asphalt. Der Unfallverursacher hielt nicht

an und flüchtete sofort von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei

Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/39 900 Zeugen zu dem

Unfall und bittet um weitere Hinweise zu dem flüchtigen grauen VW

Golf.

