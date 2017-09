Anzeige

Plochingen (pol) – Da die Beteiligten widersprüchliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen zu einem Unfall, der am Samstag gegen 8.50 Uhr am Übergang der B 313/B 10 in Fahrtrichtung Esslingen passiert ist. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhren ein Audi A 6 und ein VW Touareg hintereinander die B 313 in Richtung Plochingen. Kurz vor dem Übergang auf die B 10 überholten beide Autos noch einen Wagen mit Anhänger und fuhren wieder auf die rechte Fahrspur. Vor der Einmündung in die B 10 überholte der Touareg den Audi und zog wieder nach rechts. Dabei fuhr die Audi-Fahrerin auf den Touareg auf.

Die Polizei Nürtingen sucht unter 070 22/92 24-0 Zeugen, vor allem den Autofahrer mit Anhänger.