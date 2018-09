Anzeige

Esslingen (pol)Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein Autofahrer am Freitagmorgen vier Verkehrsunfälle in Berkheim verursacht. Der 67-Jährige war um acht Uhr mit seinem VW Golf auf der Köngener Straß in Richtung Osterfeldhalle unterwegs. An der Einmündung Kronenstraße fuhr er nach links und kollidierte mit dem Peugeot einer 27 Jahre alten Frau, die in der Einmündung stand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. In der Jakobstraße geriet der Golf erneut zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Citroeneines 72-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher setzte weiterhin seine Fahrt fort. Wieder in der Kronenstraße angelangt, prallte der VW gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Im Anschluss fuhr der67-Jährige sein Fahrzeug in eine Werkstatt und nahm sich ein Mietfahrzeug. Mit einem Opel Corsa ging die Fahrt in die Limburgstraße weiter. Dort krachte der Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen. Nach diesem Zusammenstoß blieb er an der Unfallstelle stehen und konnte von den bereits nach ihm fahndenden Polizeibeamten angetroffen werden. Da es ihm nicht gut ging, wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Verletzungen hatte der Fahrer ersten Erkenntnissen nach nicht erlitten. Bei den Unfällen war ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro entstanden, wobei sich der Schaden alleine an dem Mietfahrzeug auf etwa 20.000 Euro beläuft. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.