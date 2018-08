Anzeige

Nürtingen (pol) Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen gegen sieben Uhr in der Straße "Auf dem Säer" einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Fahrer mit seinem Suzuki auf der Bundesstraße 297 von Nürtingen in Richtung Reudern, als er eigenen Angaben zufolge einnickte. Er geriet über eine Linksabbiegerspur auf die Gegenfahrbahn, fuhr an der Einmündung zum Krankenhaus über eine Verkehrsinsel und prallte dann frontal in die Leitplanke. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte 10000 Euro betragen. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.