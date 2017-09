Anzeige

Esslingen (red) - In der Nacht zum Samstag ist ein 59-jähriger Autofahrer auf der BAB 8 in Richtung Karlsruhe gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam dieser von der rechten Spur im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab überfuhr eine Warnbacke. Dabei prallte er gegen eine Betonvorrichtung, bis er zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.