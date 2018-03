Anzeige

Holzmaden (pol) - Er war nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert: Einen schweren Verkehrsunfall hat ein 22-Jähriger am Mittwochmorgen in Holzmaden schwer verletzt überlebt. Das Unglück ereignete sich kurz vor sechs Uhr auf der Landesstraße 1200 von Jesingen in Richtung Holzmaden. Die Polizei berichtet, dass kurz vor dem Ortsbeginn von Holzmaden das Auto des 22-Jährigen in einer leichten Linkskurve nach rechts auf das unbefestigte Fahrbahnbankett geriet. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Überschlag durch das Schiebedach aus dem Fahrzeug geschleudert. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.