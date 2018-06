Anzeige

Nürtingen (pol) Am Samstag, kurz vor 23:30 Uhr, musste die Feuerwehr nach Neckarhausen ausrücken, um einen brennenden Turbolader an einem PKW zu löschen, berichtet die Polizei. Der Fahrer hatte jedoch bereits kurz zuvor die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken können, so dass lediglich noch Nachlöscharbeiten erledigt werden mussten. Den Schaden an dem Auto kann die Polizei noch nicht genau beziffern.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Feuerwehr Neckarhausen befand sich mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.