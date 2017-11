Anzeige

Neckartailfingen (pol) - Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Freitagmittag auf der Tübinger Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verteilerkasten kollidiert. Laut Polizei fuhr die junge Frau aus Neckartenzlingen gegen 14.00 Uhr mit ihrem Pkw zunächst die Alleenstraße entlang und bog im weiteren Verlauf nach links in die Tübinger Straße ab. Beim Abbiegevorgang wurde sie offenbar durch ein anderes, unbeteiligtes Fahrzeug leicht irritiert. Aufgrunddessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß auf der angrenzenden Grünfläche nach mehreren Metern ungebremst gegen einen Verteilerkasten aus massivem Beton. Wie die Polizei berichet, befanden sich im Fahrzeug drei Mitfahrerinnen im Alter von 17 bzw. 18 Jahren. Sämtliche Insassen wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war zur Absicherung des stark beschädigten Verteilerkastens vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro.