Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Vermutlich wegen der Unerfahrenheit eines Fahranfängers hat sich am Freitagnachmitttag gegen 16.35 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben bog der 18-jährige Pkw-Fahrer von der Paradiesstraße nach rechts in die Plochinger Straße ab und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, da er sein Fahrzeug beim Abbiegen vermutlich zu stark beschleunigte. Das Auto krachte in zwei auf dem Linksabbiegerstreifen stehende Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich. Laut Polizei wurde keiner der beteiligten Pkw-Fahrer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro und zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.