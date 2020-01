Fahranfänger kollidiert in Großbettlingen mit dem Gegenverkehr

19-Jähriger war viel zu schnell unterwegs

Ein 19-jähriger Fahranfänger kam am Dienstagvormittag aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Großbettlingen nach links in den Gegenverkehr - die Folge war prompt ein Unfall.