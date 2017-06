Ostfildern (pol) - Zeugen und Hinweise sucht der Polizeiposten Ostfildern, nachdem Unbekannte im Laufe des Donnerstags - oder in der Nacht zuvor - laut Polizei zwei Fahnenmasten in den Bürgergärten beschädigt haben. Die beiden Masten aus Aluminium sind auf dem sogenannten Hubschrauberspielplatz aufgestellt. Vermutlich aufgrund von Kletterübungen wurden sie so schwer beschädigt, dass sie kurz über dem Boden umknickten. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen können sich unter der Nummer 0711/3416983-0 bei der Polizei melden.

Anzeige