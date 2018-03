Anzeige

Bempflingen (pol) - Zwei männliche Einbrecher sind am Freitag um 19.40 Uhr in der Großbettlinger Straße von einer heimkehrenden Bewohnerin überrascht worden. Sie flüchteten, nach Angaben der Polizei, über die Terrasse in Richtung Bahnhof und wurden zuletzt gesichtet, als sie dort die Bahngleise überquerten und in Richtung Ortsmitte weiterrannten, wo sich ihre Spur verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei welcher neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ergebnislos. Beide Täter sollen schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie werden als sportlich beschrieben, wobei einer der beiden Männer etwas kräftiger als der andere gewesen sein soll. Einer der Täter soll eine dunkle Strickmütze mit weißer Applikation getragen haben. Hinweise auf die Personen werden an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240, erbeten.