Leinfelden-Echterdingen (pol) Gleich zwei Mal mussten die Beamten des Polizeireviers Filderstadt am Montag zur Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße ausrücken, nachdem dort ein Exhibitionist gemeldet wurde. Gegen 13 Uhr hatte sich nach Angaben der Polizei auf dem Gelände ein 33-jähriger Somalier vor drei 33-Jahre alten Frauen entblößt. Als die Polizeibeamten auf der Suche nach dem Mann die Unterkunft betraten, waren plötzlich verdächtige Geräusche und Schreie zu hören. Bei der sofortigen Nachschau entdeckten die Beamten wie der Mann auf dem Streifenwagen stand, herumhüpfte und wirre Laute von sich gab. Der offenbar psychisch kranke Mann wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen 20 Uhr alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei und teilten mit, dass auf der Leinfelder Straße ein nackter Mann liege. Wie sich herausstellte, hatte sich der alkoholisierte und in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 26-jährige Eritreer auf dem Gelände der Unterkunft komplett entkleidet und anschließend auf die Fahrbahn gelegt. Auch er wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.