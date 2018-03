Anzeige

Kirchheim (pol) - Der Mitarbeiter eines Ladengeschäfts im Teck Center hat am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr einen 22-jährigen Iraker wiedererkannt, der in der Vergangenheit mehrfach im Geschäft als Exhibitionist aufgetreten ist. berichtet die Polizei. Die Person hielt sich demnach erneut im Laden auf und war mit einer grünen Bomberjacke mit Pelzkragen sowie einer dunklen Hose bekleidet. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung, an welcher mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnte der 22-Jährige auf dem Parkplatz angetroffen werden.