Filderstadt (pol) - Am Freitagabend war ein Unbekannter einer 47-jährigen Frau gegenüber unsittlich aufgetreten. Er hielt sich gegen 17.34 Uhr im Bereich Hochaulinde in Harthausen auf. Als die Frau an ihm vorbeigehen wollte, zog dieser seine Hose nach unten und onanierte. Daraufhin begann die Frau zu schreien und lief weg. Auch der Täter flüchtete in südliche Richtung. Laut Polizeimeldung wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren. Trotzdem konnte der Exhibitionist nicht gefunden werden. Nun wird er gesucht: Der Unbekannte ist circa 20 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Jogginghose und ein dunkles Oberteil, dessen Kapuze ihm ins Gesicht viel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.