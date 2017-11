Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - In der Tiefgarage einer Bankfiliale in der Bernhäuser Straße im Stadtteil Echterdingen ist bereits am Montagmorgen ein Unbekannter in unsittlicher Weise aufgetreten. Der Unbekannte soll sich dort nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr aufgehalten und entblößt haben. Er sprach dabei auch mehrere Frauen an und onanierte vor ihnen. Der Vorfall wurde erst über einen Mitarbeiter der Polizei gemeldet, der den Mann aber selbst nicht gesehen hatte. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden die geschädigten Frauen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/903770 zu melden.