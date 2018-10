Anzeige

Esslingen (Bundespolizei)Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (16.10.2018) gegen 06:45 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 zwischen Esslingen und Plochingen an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert, teilte die Bundespolizei mit. Eine 19-jährige Reisende beobachtete den mutmaßlichen Täter bei seiner Handlung und erstattete anschließend Anzeige beim Polizeirevier Esslingen. Die Reisende beschreibt den Unbekannten, der vermutlich in Wernau aus der Bahn stieg, als einen etwa 1,50m bis 1,55m großen und 13 bis 14 Jahre alten Jungen, mit kurzen schwarzen Haaren und zusammengewachsenen Augenbrauen. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas" mitgeführt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.