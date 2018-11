Anzeige

Stuttgart/Kirchheim (pol) In einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen, berichtet die Bundespolizei. Zeugenangaben zufolge soll ein 23-jähriger irakischer Staatsangehöriger kurz nach dem Halt in Bad Cannstatt seine Hose geöffnet und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben. Eine 45-jährige Reisende erstattete im Anschluss Anzeige beim Polizeirevier Kirchheim. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall hat die Bundespolizei übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.