Wolfschlugen (pol) - Am Freitagabend ist in der Nürtinger Straße ein Exhibitionist gegenüber einer Frau aufgetreten. Gegen 18.05 Uhr war die 53-Jährige auf dem Gehweg bei der Bushaltestelle "Siedlung" unterwegs, als ein heller Pkw Audi A4 Kombi mit UL-Kennzeichen aus Richtung Ortsmitte heranfuhr. Wie die Polizei berichtet, hielt der Fahrer neben ihr an und sprach sie durch das geöffnete Seitenfenster an. Als sie sich dem Fahrzeug näherte, sah sie, dass er seine Hose geöffnet hatte und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die Frau schrie ihn daraufhin an, entfernte sich und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Die Geschädigte beschrieb den Mann als circa 40 - 50 Jahre alt, von kleiner Gestalt und mit kurzen blond-grauen Haaren. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter 07022/92240 um Zeugenhinweise.