Anzeige

Nürtingen (pol) Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr, trat in Nürtingen auf einem Parkplatz zwischen den Gebäuden Nummer 127 und Nummer 129 der Sudetenstraße, eine bislang unbekannte männliche Person auf und nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor. Diese wurden von einer 19-Jährigen beobachtet, welche die Polizei verständigte. Die männliche Person war zwischen 175 cm bis 185cm groß und mit einer dunklen Regenjacke bekleidet. Die Person hatte die Kapuze in das Gesicht gezogen und führte einen größeren dunklen Rucksack mit sich.

Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass es an der selbigen Örtlichkeit bereits am Dienstag, 20.11.2018, gegen 18 Uhr, zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt kam. Der Täter wurde dabei beschreiben mit: ca. 20 Jahre alt, ca. 175cm groß, hatte dunkle kurze Haare, trug eine zerrissene Jeanshose und hatte ein auffallend blasses junges Gesicht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich bei beiden Vorfällen, um den ein und denselben Täter handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Rufnummer 07022/9224-0 entgegen.