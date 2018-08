Anzeige

Nürtingen (pol)- Ein Exhibitionist ist Polizeiangaben zufolge am Donnerstagnachmittag in der Nürtinger Innenstadt festgenommen worden. Der Mann hielt sich um 16 Uhr in der Straße Am Obertor auf, hatte sein Glied entblößt und onanierte. Zwei Frauen sahen das Geschehen und verständigten sofort die Polizei. Sie gaben an, dass er sich anschließend durch einen Durchgang in Richtung Strohstraße entfernt hatte. Dort konnte er wenig später von einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte 42-Jährige auf freien Fuß gesetzt.