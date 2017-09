Nürtingen (pol) - Ein unbekannter Mann ist am Sonntag, gegen 18.40 Uhr, in einem Nürtinger Wohngebiet als Exhibitionist aufgefallen. Eine 41-jährige Anwohnerin beobachtete den Mann, wie dieser an einer Hecke an ihrer Grundstücksgrenze stand, seine Hände im Genitalbereich hielt und sie anstarrte. Kurz bevor ihr Lebensgefährte zu ihr kam. erkannte die 41-Jährige, wie der Unbekannte sein entblößtes Glied in der Hose verstaute. Er lief zu einem in der Nähe abgestellten PKW, stieg auf der Beifahrerseite ein, woraufhin das Fahrzeug davon fuhr. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Dunkle Haut, etwa 170 cm groß, korpulent mit rundem Gesicht. Bekleidet war er laut Polizei mit einem weißen Kopftuch und schwarzer Kleidung. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

