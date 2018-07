Anzeige

Neuffen (pol) Ein Mann hat sich, wie die Polizei berichtet, am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 45-Jährige befand sich um 0.30 Uhr in der Paulusstraße, als ihr der Unbekannte auf dem Gehweg auffiel und sie bemerkte, dass er onanierte. Nachdem ein Auto in die Paulusstraße eingebogen war, verschwand der Mann hinter einem Kleintransporter.

Die Frau erstattete im Laufe des Montags Anzeige bei der Polizei in Nürtingen. Zu dem Täter kann sie nur sagen, dass er schwarze, kürzere Haare hatte und ein blaues T-Shirt sowie eine Jogging- oder Stoffhose trug.