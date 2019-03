Köngen (pol)Zu einer unschönen Begegnung ist es am Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr im Bereich des Plochinger Kopfes gekommen. Eine 55 -jährige Frau war dort laut Polizeiangaben joggen und passierte im Bereich des CVJM-Heimes einen Mann, der dort offensichtlich mit seinem Hund spazieren ging. Als sie etwa zehn Minuten später wieder zum CVJM-Heim zurücklief, war der Hund an einem Geländer angeleint. Der Hundeführer stand unweit daneben, hatte beide Hände in die Hüften gestemmt und sein Geschlechtsteil in Blickrichtung der Joggerin aus der geöffneten Hose hängen. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, war groß und schlank und trug eine schwarze Jacke mit weißen und roten Streifen an den Ärmeln. Der von ihm mitgeführte Hund war groß und schwarz und hatte vermutlich ein kurzes Fell. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.