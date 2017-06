Esslingen (pol) - Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat sich am Donnerstagnachmittag einer Frau unsittlich gezeigt. Die 45-Jährige war um 15.15 Uhr zu Fuß in der Obertürkheimer Straße unterwegs. Der Unbekannte hielt mit seinem Wagen bei der Fußgängerin an und fragte nach dem Weg zum Freibad. Während die Frau dem Fahrer bereitwillig den Weg erklärte, zog dieser seine kurze Hose nach unten und onanierte. Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose sowie einem auffälligen grellblauen T-Shirt. Der Unbekannte war in einem dunklen, älteren Kleinwagen, eventuell Opel Corsa, unterwegs.

