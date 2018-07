Anzeige

Kirchheim (pol)Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz des Freibades in Kirchheim ereignet hat. Eine 16-jährige Jugendliche war nach Polizeiangaben gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als sie den Unbekannten bemerkte, der sie offensichtlich anstarrte. Als sie näher kam erkannte sie, dass der Mann seine Hose geöffnet und sein Glied entblößt hatte und obszöne Bewegungen machte. Sie entfernte sich sofort. Offenbar war der Mann auch von einer noch unbekannten Zeugin ebenfalls bemerkt worden, die das Freibadpersonal verständigte. Der Mann wird als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll kurze, grau-melierte Haare gehabt haben und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, hellblau karierten Hose bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010.