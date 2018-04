Anzeige

Filderstadt (pol)Nach einem bislang unbekannten Exhibitionisten sucht die Polizei seit Donnerstagnachmittag. Der Unbekannte zeigte sich laut der Polizei gegen 13.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schulstraße im Stadtteil Plattenhardt gegenüber einer 72-Jährigen unsittlich, indem er vor ihr onanierte. Die Frau gab an, dass der Gesuchte etwa 35 Jahre alt sein soll und kurze, blonde, fast zur Glatze geschorene Haare hat. Er trug ein weißes T-Shirt, eine kurze, schwarze Sporthose mit gelb/orangenen Längsstreifen sowie schwarze Sportschuhe. Der Mann machte einen gepflegten Eindruck und sprach Hochdeutsch. Eine Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt erbeten.