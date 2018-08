Anzeige

Esslingen (pol) Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Tel. 0711/3990-330 Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann, der am Samstag gegen 12 Uhr in der Neckarstraße auf Höhe der Blumenstraße gegenüber einer Bäckerei stand, an seinem Glied manipulierte und vor dem Einsteigen in die Buslinie 101 an die Hauswand urinierte. Der Sittenstrolch wurde als etwa 30-40 Jahre alt, mit dunklem Teint und kurzen schwarzen, lockigen Haaren beschrieben. Ferner war er mit Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet.