Denkendorf (pol) Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt der Polizeiposten Neuhausen gegen einen 31-jährigen Mann aus Winnenden, der am frühen Montagmorgen in der Esslinger Straße in Denkendorf vorläufig festgenommen werden konnte.

Kurz nach ein Uhr wurde die Polizei, nach eigener Aussage, vom Fahrer eines Linienbusses informiert über einen Mann an der Parkbucht auf Höhe des Ortsausgangsschildes in Richtung Ostfildern-Nellingen. Der Mann stand mit seinem Hund im Gebüsch und jedes Mal, wenn ein Bus vorbeifuhr, entblößte er sich und onanierte vor den Fahrgästen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stießen die Polizeibeamten auf den Verdächtigen. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Polizeiposten Neuhausen sucht unter der Telefonnummer 07158/9516-0 nach Fahrgästen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist.