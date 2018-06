Anzeige

Baltmannsweiler (pol)Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen einen 65-jährigen Mann nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz neben der L 1150 bei Baltmannsweiler ereignet hat. Zeugen alarmierten nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr die Polizei, nach dem ihnen auf dem Parkplatz der Mann völlig unbekleidet aufgefallen war, der sich kurz darauf in den Wald entfernte. Er konnte wenig später von einer Polizeistreife mit seinem Fahrzeug bekleidet angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Vormittags wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten prüft ob der Mann für weitere, ähnliche Vorfälle in Frage kommt. Dazu suchen die Beamten nach Zeugen und Geschädigten, insbesondere suchen sie nach einem Paar, dem der Mann am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz ebenfalls aufgefallen sein soll. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070.