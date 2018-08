Anzeige

Kirchheim (pol) Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 07.10 Uhr am Bahnhof Kirchheim gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge stieg eine 54-jährige Reisende in die S-Bahn der Linie S1 in Richtung Stuttgart ein. Währenddessen stellte sich der mutmaßliche Täter neben die Frau und zog seine Hose herunter. Hierbei war das Geschlechtsteil des Unbekannten zu sehen. Nachdem die 54-Jährige den Mann lautstark auf sein Verhalten ansprach, flüchtete er noch vor Fahrtbeginn aus der S-Bahn. Er wird als etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit schlanker Figur, narbigen Gesicht und kurzen, blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein dunkles T-Shirt mit Aufdruck, sowie eine verwaschene schwarze Jeanshose getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall ausgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711870350 entgegengenommen.