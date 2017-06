Owen (pol) – Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich am Mittwoch auf einem Rundwanderweg zwischen der Brühlstraße und dem Maienwasen aufgehalten hat. Dort waren zwei 17-jährige Jugendliche kurz nach 19 Uhr mit einem Hund unterwegs. Als sie an einer Sitzbank vorbeikamen, erkannten die Mädchen, dass der Mann dort onaniert und nun zu ihnen herüberschaute. Wenig später fuhr er mit seinem Rad wortlos an den beiden vorbei in Richtung Maienwasen. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, helle Haare und war bekleidet mit einem weinroten T-Shirt, einer dunkelblauen Stoffhose und grün-gelb-blauen Sportschuhen. Er hatte einen schwarzen Wanderrucksack dabei und war mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter 07021 / 50 1-0 entgegen.

Anzeige