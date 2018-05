Anzeige

Ostfildern (pol) Laut Polizei ist gegen 18:45 Uhr im Bereich der Spielplätze/ In den Holzwiesen ein Mann mit einem Fahrrad aufgefallen, der sich vor einer Gruppe von Kindern am offenen Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem er von den Kindern angesprochen wurde, was er da mache, fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Nellingen davon. Er wird von einem der Kinder als ca. Mitte 30 Jahre alt und dicklich beschrieben. Zudem habe er ein rundes Gesicht und einen Stoppelbart gehabt. Die Polizei in Ostfildern hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.