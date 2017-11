Anzeige

Kirchheim (pol) - Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Exhibitionist vorläufig festgenommen worden. Eine 36-jährige Frau aus Kirchheim teilte über Notruf der Polizei mit, dass sie soeben einen Mann auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße gesehen habe, der sie bereits am Freitagabend an derselben Örtlichkeit als Exhibitionist belästigt hatte. Der Vorfall, der sich nach Angaben der Polizei gegen 20.10 Uhr ereignet hatte, war bei der Polizei nicht angezeigt worden.

Am Samstag erfuhren die gerufenen Polizeibeamten, dass der Täter am Freitagabend bei geöffneter Tür im beleuchteten Fahrgastraum seines Lkw saß und onanierte. Als die 36-Jährige am Lkw vorbeikam, soll der Exhibitionist noch seinen Körper in ihre Richtung gedreht haben. Die Beamten konnten den 41-jährigen Mann aus Rumänien noch auf dem Parkplatz in seinem Lkw vorläufig festnehmen. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.