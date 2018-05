Anzeige

Oberboihingen (red) - Die Polizei sucht Hinweise auf einen Unbekannten, der sich am Dienstag in Oberboihingen im Gewann Oberer Wasenweg vor einer 22 Jahre alten Frauentblößt haben soll. Die Joggerin war dem Bericht zufolge gegen 13.45 Uhr zwischen dem Sportgelände Oberboihingen und Zizishausen im Bereich des Hochwasserdamms unterwegs, als sich der Täter vor ihr entblößte, sie anstarrte und dabei sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die schockierte junge Frau sprach den Unbekannten auf sein Verhalten an, der sich erst nach einigen Sekunden in Richtung einer Hecke umdrehte und behauptete, sich nur erleichtern zu müssen.

Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hat kurze, schwarze Haare und spricht Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einer weißen Jogginghose, ¾ lang, einem dunklen T-Shirt und einer schwarzen Schildmütze. Er war mit einem dunklen, älteren Herren-Mountainbike unterwegs.

Der Polizeiposten Wendlingen bittet Zeugen, denen im besagten Bereich ein so beschriebener Mann aufgefallen ist, sich unter Telefon 07024/920990 zu melden.